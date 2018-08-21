На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

В результате боевых действий ранены двое военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из минометов 82-мм калибра.

В частности, обстрелы велись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино.

Возле Лебединского противник применил 82-мм минометы, из 120-мм минометов боевики обстреляли окрестности Новолуганска.

На протяжении суток российские оккупационные войска из БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное.

По данным украинской разведки трое оккупантов погибли, еще двое - получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 августа, боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Вместе с тем тяжелое вооружение противник не применял. Потерь среди украинских военных нет.