На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 20 августа, боевики 23 раза открывали огонь по украинским позициям.
В результате боевых действий ранены двое военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из минометов 82-мм калибра.
В частности, обстрелы велись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино.
Возле Лебединского противник применил 82-мм минометы, из 120-мм минометов боевики обстреляли окрестности Новолуганска.
На протяжении суток российские оккупационные войска из БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное.
По данным украинской разведки трое оккупантов погибли, еще двое - получили ранения.
Напомним, за прошедшие сутки, 19 августа, боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Вместе с тем тяжелое вооружение противник не применял. Потерь среди украинских военных нет.