Математика может стать обязательным предметом на ВНО

В Министерстве образования и науки допускают возможность введения еще одного обязательного предмета для сдачи внешнего независимого оценивания. Им может быть математика.
Об этом рассказала министр образования Лилия Гриневич, пишет Интерфакс.
По ее словам сейчас идет дискуссия о увеличении количества обязательных предметов внешнего независимого оценивания, в том числе, по математике.
Гриневич подчеркнула, что такие изменения не будут вводить с 2019 года, ведь на подготовку необходимо время.
В приоритетах Минобразования является повышение уровня преподавания математики на всех уровнях, ведь в Украине хорошее элитарное математическое образование, а средний уровень преподавания этой науки низкий.
Как сообщал "УРА-Информ", министерство образования и науки Украины продлило вступительную кампанию в учреждения профобразования до 1 октября. До этого периода учебные заведения могут осуществлять дополнительный прием поступающих на региональный и государственный заказ. Отмечается, что такая мера необходима для обеспечения равного права граждан на получение профессионального образования в соответствии со своими способностями и наклонностями и выполнения учреждениями профобразования регионального и государственного заказа.