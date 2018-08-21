Математика может стать обязательным предметом на ВНО

Об этом рассказала министр образования Лилия Гриневич, пишет Интерфакс.

По ее словам сейчас идет дискуссия о увеличении количества обязательных предметов внешнего независимого оценивания, в том числе, по математике.

Гриневич подчеркнула, что такие изменения не будут вводить с 2019 года, ведь на подготовку необходимо время.

В приоритетах Минобразования является повышение уровня преподавания математики на всех уровнях, ведь в Украине хорошее элитарное математическое образование, а средний уровень преподавания этой науки низкий.

Как сообщал "УРА-Информ", министерство образования и науки Украины продлило вступительную кампанию в учреждения профобразования до 1 октября. До этого периода учебные заведения могут осуществлять дополнительный прием поступающих на региональный и государственный заказ. Отмечается, что такая мера необходима для обеспечения равного права граждан на получение профессионального образования в соответствии со своими способностями и наклонностями и выполнения учреждениями профобразования регионального и государственного заказа.