Ирина Геращенко считает слова Москальковой о освобождения Сенцова фарсом и бредом

Как написал политик во вторник, 21 августа, на своей страничке в социальной сети, то, что городит Москалькова о каком-то загадочном "новом правовом соглашении" между Россией и Украиной, это, конечно, бред, банальное и лицемерное затягивание времени, фарс, подлость и продолжение тактики шантажа судьбами живых людей.

Единственное, что нужно для освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, а также других пленников Кремля и заложников с оккупированных территорий, это политическая воля и желание Путина. Ее нет, наоборот, есть желание замучить при потакании и равнодушии мира, - написала Геращенко, добавив, что Украина продемонстрировала все возможные шаги и инициативы для освобождения политзаключенных и заложников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ.сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен Сенцова на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины, для таких случаев необходимо выработать новый правовой механизм.