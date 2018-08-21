20:59 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201877:Polishuk

Ирина Геращенко считает слова Москальковой о освобождения Сенцова фарсом и бредом

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко расценивает слова российского омбудсмена Татьяны Москальковой о невозможности освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, как затягивание времени и продолжение тактики шантажа.

Ирина Геращенко считает слова Москальковой о освобождения Сенцова фарсом и бредом

Как написал политик во вторник, 21 августа, на своей страничке в социальной сети, то, что городит Москалькова о каком-то загадочном "новом правовом соглашении" между Россией и Украиной, это, конечно, бред, банальное и лицемерное затягивание времени, фарс, подлость и продолжение тактики шантажа судьбами живых людей.

Единственное, что нужно для освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, а также других пленников Кремля и заложников с оккупированных территорий, это политическая воля и желание Путина. Ее нет, наоборот, есть желание замучить при потакании и равнодушии мира, - написала Геращенко, добавив, что Украина продемонстрировала все возможные шаги и инициативы для освобождения политзаключенных и заложников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ.сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен Сенцова на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины, для таких случаев необходимо выработать новый правовой механизм.


Поделиться
Читайте также:
 
Суд отложил рассмотрение дела по отмене контрактов с "Газпромом" 2009 года по газу RUE США расширили санкции против России Россия в Минске отклонила инициативу Украины провести встречу омбудсменов в рамках ТКГ, - Ирина Геращенко В среду в Украине солнечно и тепло
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив