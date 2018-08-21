12:15 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гройсман обещает качественные изменения в образовании через пять лет

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что ключевыми заданиями, которые стоят перед национальным образованием, являются доступность и новое качество.

Гройсман обещает качественные изменения в образовании через пять лет

Как заявил глава правительства в вторник, 21 августа, во время конференции "Новая украинская школа - старт реформы, участие громад" в Киеве, на данный момент очередь в детсады составляет 46 тысяч и принимая во внимание демографическую ситуацию в стране, до конца 2020 года необходимо создать около 60 тысяч мест в детсадах. И это реальность и мы это сделаем.

Он также подчеркнул важность модернизации системы профессионально-технического образования и развития высшего.

Среди прочего, премьер добавил, что процесс реформирования украинской школы и образования в целом требует длительного времени и результат будут виден уже через несколько лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман грозиться увольнять чиновников, которые не будут тратить деньги на новые технологии для образования детей. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам главы правительства, если будут замечены случаи кражи денег, которые направлены на новые технологии для образования детей. В том случае, если останутся старые решения, будет очень серьезный разговор с правительством.


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