Эрдоган попросил у Джемилева список украинских политзаключенных

Он пообещал "говорить с Путиным" по этому поводу. Об этом во вторник, 21 августа, рассказал Мустафа Джемилев в интервью журналистам "Радио Свобода". По его словам,

12 июля он вместе с Порошенко был на открытии Трансанатолийской газовой системы.

Там состоялась встреча с Эрдоганом, я ему сказал, что сейчас в российских тюрьмах более 70 наших политзаключенных и попросил его договорится с Путиным об их освобождении.

Он сказал: конечно, мы предпримем какие-то меры, но вы назовите хотя бы несколько имен. Я назвал Сенцова и Кольченка, - сообщил Джемилев, добавив, что несколько дней назад МИД Турции попросило полный список политзаключенных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Татьяна Москалькова заявила сеголня, что обмен политзаключенного Олега Сенцова на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен, поскольку у него есть гражданство и России, и Украины, и для этого нужно изменить законодательство.