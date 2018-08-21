Дело экс-премьер-министра передали в суд

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью Украинской правде.

Луценко сообщил, что Азаров уже ушел в суд по заочному осуждению. Также в скором времени в судебное учреждение будут переданы обвинительные акты в отношении бывших чиновников.

Генпрокурор пообещал, что уже этой осенью поступят дела о расстрелах на Майдане, в организации которых подозревают экс-президента Виктора Януковича и бывших руководителей МВД и СБУ.

После этого прокуратура приступит к делам Януковича по экономическим преступлениям.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Оболонский районный суд города Киева начал заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.