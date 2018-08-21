Чернь не имеет права находится на моей территории и должна быть убита – нардеп Юрий Береза

Его правая рука, боец батальона “Днепр -1” по кличке “Лелик” и два охранника выполняя приказ застрелили троих человек, которые находились на территории рыбного хозяйства, принадлежащего Юрию Березе. На данный момент, обвиняемые в убийстве задержаны и находятся в следственном изоляторе. По сообщениям СМИ, попытки Юрия Березы выйти на договорные отношения с правоохранителями и судьями, несмотря на шантаж и угрозы не увенчались успехом.

На счету народного депутата Юрия Березы числится замятое дело об изнасиловании в нетрезвом состоянии телефонистки, за что он был выдворен из армии, многочисленные рейдерские захваты, нападения и применение физического насилия над “неугодными” и многочасовые пытки над теми, кто отказывается плясать под его дудку.

Напомним, ранее Виктор Лозинский застрелил жителя Кировоградщины за то, что он находился на территории его охотничьих угодий. В попытке оправдаться и выйти на самооборону, на тот момент, народный депутат, вложил в руки покойного два пистолета и нож. За совершенное убийство Лозинский был лишен депутатского мандата и отбыл наказание в Бориспольской колонии под Киевом. После освобождения в апреле 2017 г. он отбыл в неизвестном направлении.

Источник: Народна правда