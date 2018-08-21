82% украинцев считают себя патриотами

Такую цифру приводит социологическая группа «Рейтинг» по данным собственного исследования, проведенного в августе.

13% себя патриотами не считают, еще 5% не определились с ответом.

В 2017 году доля патриотически настроенных украинцев составляла 83%, в 2014-м - 86%. За год до событий Революции достоинства и российской агрессии на Востоке Украины патриотами себя называли 81% участников исследования «Рейтинг».

«Однозначно да» или «скорее да» на вопрос, считают ли они себя патриотами, ответили 85% жителей Западной Украины, 84% - в центральных областях, 79% жителей юга и 76% - на востоке Украины.

Кроме того, исследователи зафиксировали наибольший процент тех, кто поддерживает провозглашения независимости Украины - 79%.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство здравоохранения опубликовало перечень бесплатных лекарств для украинцев, которые лечатся на стационаре. В перечень вошли 427 лекарств от распространенных болезней, наносящих наибольший вред здоровью людей. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 20 августа, на сайте пресс-службы ведомства, все больницы в первую очередь должны закупать лекарственные средства из Национального перечня.