В Закарпатской области мужчина "потерял" прицеп с 36 ящиками сигарет

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, был замечен трактор с прицепом, который двигался в сторону границы. Когда сотрудники полиции хотели остановить транспортное средство, водитель совершил резкий разворот и решил скрыться.

Пограничники начали догонять беглеца и осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх. Однако трактор продолжил движение на большой скорости. Во время преследования прицеп перевернулся в кювет, а водитель, отцепив прицеп, сбежал.

В прицепе и возле него обнаружены 36 ящиков сигарет, а это более 18 тысяч пачек различных марок.

В данное время, всю партию контрабандных сигарет доставили в отдел пограничной службы "Великая Паладь". Затем табачные изделия передадут сотрудникам Государственной фискальной службы. В настоящее время продолжаются поиски беглеца.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине потери бюджета в результате контрабанды на год составляют около 4 млрд долларов. Согласно его словам, на 2018 год такие расходы нассчитывают 991 миллиард гривен.