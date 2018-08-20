09:59 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине сохраняется самый высокий уровень пожароопасности

Синоптики прогнозируют в понедельник, 20 августа, самый высокий уровень пожарной опасности на большинстве территории Украины.

В Украине сохраняется самый высокий уровень пожароопасности

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуация Украины, которая ссылается на данные Укргидрометцентра, сегодня в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой, а также Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный пятого класс) уровень пожарной опасности.

Из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Так, по данным спасателей, причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствием человеческой легкомысленности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 21 августа, на большей части Украины погоду будет определять жаркий и сухой воздух, лишь на западе - влажная прохладная погода. В большинстве западных областей ожидаются сильные дожди, грозы, местами шквалы 17-22 метров на секунду. На остальной территории будет преимущественно сухо и жарко. Температура воздуха днем поднимется до 29-34 градусов выше нуля.


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