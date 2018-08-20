08:15 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В центральной части Турции произошло землетрясение

В центральной части Турции в воскресенье вечером, 19 августа, произошло землетрясение.

В центральной части Турции произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,8 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения находился примерно в 23 километрах к югу от города Андырын и в 34 километрах к северу от города Османие.

Очаг стихии залегал на глубине шести километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индонезии в воскресенье, 19 августа, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Геологической службы Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло в 124 километрах от популярного у туристов острова Ломбок.


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