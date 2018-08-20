В сети появилось видео репетиции парада в Киеве – ВИДЕО

Во время репетиции парада по Киеву прошли военнослужащие Вооруженных сил Украины, Госслужбы ЧС, СБУ, МВД, а также множество военной техники.

Добавим, что 20, 22-24 августа в центре Киева будет ограничена парковка. В частности, водителям, которые хотят припарковать свое авто, стоит избегать бульвара Леси Украинки (в обе стороны), Владимирского проезда, ул. Богдана Хмельницкого, Набережного шоссе, а также Парковой дороги.

Как сообщал "УРА-Информ", в военном параде в День Независимости Украины будет участвовать 250 единиц техники. Также будут и образцы техники, поставленных иностранными партнерами.