13:34 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В сети появилось видео репетиции парада в Киеве – ВИДЕО

В субботу, 18 августа, на Хрещатике в Киеве состоялась репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.

В сети появилось видео репетиции парада в Киеве – ВИДЕО

Во время репетиции парада по Киеву прошли военнослужащие Вооруженных сил Украины, Госслужбы ЧС, СБУ, МВД, а также множество военной техники.

Добавим, что 20, 22-24 августа в центре Киева будет ограничена парковка. В частности, водителям, которые хотят припарковать свое авто, стоит избегать бульвара Леси Украинки (в обе стороны), Владимирского проезда, ул. Богдана Хмельницкого, Набережного шоссе, а также Парковой дороги.

Как сообщал "УРА-Информ", в военном параде в День Независимости Украины будет участвовать 250 единиц техники. Также будут и образцы техники, поставленных иностранными партнерами.


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