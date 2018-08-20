В России был осужден украинец за причастность к Правому сектору

В Российской Федерации незаконно осудили украинца Романа Терновского. Он получил на 2 года 3 месяца колонии за экстремизм.
Об этом сообщает издание РИА Новости.
Как утверждает следствие, Терновский участвовал в акциях, направленных против интересов России, и якобы организовывал в Украине изготовление и распространение атрибутики с символикой запрещенного в РФ Правого сектора.
Российская сторона выдвигает обвинения за участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины.
Также в ведомстве заявили, что осужденный на своей странице в Facebook осуществлял пропаганду деятельности Правого сектора, в том числе среди лиц, проживающих на территории России.
Стоит отметить, что Терновский был задержан в Ростовской области в 2017 году.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в колонии Российской Федерации, где удерживают режиссера Олега Сенцова, приняли заявление от украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно посещения политзаключенного.