12:51 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В России был осужден украинец за причастность к Правому сектору

В Российской Федерации незаконно осудили украинца Романа Терновского. Он получил на 2 года 3 месяца колонии за экстремизм.

В России был осужден украинец за причастность к Правому сектору

Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как утверждает следствие, Терновский участвовал в акциях, направленных против интересов России, и якобы организовывал в Украине изготовление и распространение атрибутики с символикой запрещенного в РФ Правого сектора.

Российская сторона выдвигает обвинения за участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины.

Также в ведомстве заявили, что осужденный на своей странице в Facebook осуществлял пропаганду деятельности Правого сектора, в том числе среди лиц, проживающих на территории России.

Стоит отметить, что Терновский был задержан в Ростовской области в 2017 году.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в колонии Российской Федерации, где удерживают режиссера Олега Сенцова, приняли заявление от украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно посещения политзаключенного. 


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