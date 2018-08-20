06:00 20.08.2018 | Общество | Новости
100201696:Polishuk

В понедельник в Украине жара, местами ожидаются грозы

В понедельник, 21 августа, на большей части Украины погоду будет определять жаркий и сухой воздух, лишь на западе - влажная прохладная погода.

В понедельник в Украине жара, местами ожидаются грозы

В большинстве западных областей ожидаются сильные дожди, грозы, местами шквалы 17-22 метров на секунду. На остальной территории будет преимущественно сухо и жарко.

Температура воздуха днем поднимется до 29-34 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Ночью ожидается дождь c грозой. Утро, день и вечер пройдут без осадков. Температура воздуха ночью составит 17-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 24-30 градусов выше нуля.

На севере страны в понедельник ночью и утром местами кратковременный дождь, местами грозы, в Сумской области без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 24-30 градусов выше нуля.

В центре Украины сегодня жарко и сухо. Только в Винницкой и Черкасской областях местами возможен кратковременный дождь, грозы. Ночная температура воздуха составит 12-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-30 градусов выше нуля, а на Днепропетровщине до 26-31 градуса.

На востоке страны в понедельник погода будет сухой и жаркой. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и жарко. Ночью температура воздуха не опустится ниже 16-23 градусов. Днем воздух раскалится до 27-33 градусов.

В Крыму в понедельник также сухая и жаркая погода. Ночью температура воздуха не опустится ниже 18-23 градусов. Днем воздух раскалится до 25-30 градусов.

Народный прогноз: 20 августа почитается память святого Марина воина; преподобного Пимена Печерского. В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: "Пимены-Марины - не ищи в лесу малины". С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы. В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.


Поделиться
Читайте также:
 
Израиль закрыл единственный пункт пропуска на границе с сектором Газа Кличко обещает до конца отремонтировать 11 учреждений образования Иран опасается вмешательства США во внутренние дела государства Порошенко одобрил коллективную собственность на землю
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив