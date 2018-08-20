В понедельник в Украине жара, местами ожидаются грозы

В большинстве западных областей ожидаются сильные дожди, грозы, местами шквалы 17-22 метров на секунду. На остальной территории будет преимущественно сухо и жарко.

Температура воздуха днем поднимется до 29-34 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Ночью ожидается дождь c грозой. Утро, день и вечер пройдут без осадков. Температура воздуха ночью составит 17-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 24-30 градусов выше нуля.

На севере страны в понедельник ночью и утром местами кратковременный дождь, местами грозы, в Сумской области без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 24-30 градусов выше нуля.

В центре Украины сегодня жарко и сухо. Только в Винницкой и Черкасской областях местами возможен кратковременный дождь, грозы. Ночная температура воздуха составит 12-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-30 градусов выше нуля, а на Днепропетровщине до 26-31 градуса.

На востоке страны в понедельник погода будет сухой и жаркой. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и жарко. Ночью температура воздуха не опустится ниже 16-23 градусов. Днем воздух раскалится до 27-33 градусов.

В Крыму в понедельник также сухая и жаркая погода. Ночью температура воздуха не опустится ниже 18-23 градусов. Днем воздух раскалится до 25-30 градусов.

Народный прогноз: 20 августа почитается память святого Марина воина; преподобного Пимена Печерского. В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: "Пимены-Марины - не ищи в лесу малины". С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы. В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.