20:32 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201785:Polishuk

В "ЛНР" и "ДНР" передумали проводить выборы, - СМИ

Выборы в так называемых "Донецкой и Луганской республиках" будут перенесены с осени на неопределенный срок.

В

Такое решение приняли в Москве и в ближайшее время будет объявлено официально. Как сообщает в понедельник, 20 августа, rbc.ru, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, выборы отложат по совокупности разных факторов.

При этом среди прочих причин источник назвал отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей республик, риски для минских переговоров и перспективы новых санкций.

При этом реальной подготовки к выборам в республиках в последние месяцы не было, - уточнили источники, добавив, что на этот процесс не было выделено финансирование, не было и прямых указаний по проведению из Москвы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, выборы на оккупированных территориях раньше анонсировали представители боевиков в контактной группе по Донбассу в Минске Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Дату выборов, предположительно в ноябре, должны были определить парламенты самопровозглашенных государств.


Поделиться
Читайте также:
 
Европейские журналисты требует освободить Асеева из плена боевиков "ДНР" В центре Киева образовались многочисленные пробки Нацбанк на вторник поднял курс гривны Украинцы требуют вернуть Роттердам +, отмена формулы ведёт к повышению тарифов в три раза
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив