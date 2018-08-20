В "ЛНР" и "ДНР" передумали проводить выборы, - СМИ

Такое решение приняли в Москве и в ближайшее время будет объявлено официально. Как сообщает в понедельник, 20 августа, rbc.ru, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, выборы отложат по совокупности разных факторов.

При этом среди прочих причин источник назвал отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей республик, риски для минских переговоров и перспективы новых санкций.

При этом реальной подготовки к выборам в республиках в последние месяцы не было, - уточнили источники, добавив, что на этот процесс не было выделено финансирование, не было и прямых указаний по проведению из Москвы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, выборы на оккупированных территориях раньше анонсировали представители боевиков в контактной группе по Донбассу в Минске Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Дату выборов, предположительно в ноябре, должны были определить парламенты самопровозглашенных государств.