01:00 20.08.2018 | Общество | Новости
100201710:Polishuk

В Конго подтвердили 63 случая заболевания вирусом Эбола

Власти Демократической республики Конго подтвердили 63 случая заболевания вирусом Эбола.

В Конго подтвердили 63 случая заболевания вирусом Эбола

Всего зарегистрировали 90 случаев заболевания, из них 63 подтверждены лабораторно и 27 вероятные. Как сообщает в воскресенье, 19 августа, AFP, также зафиксировано 49 смертельных случаев от геморрагической лихорадки.

По данным министерства здравоохранения, установлено 2157 человек, которые, возможно имели контакт с вирусом.

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что количество случаев заболевания Эбола возрастет. По словам представителя ВОЗ Тарика Ясаревича, пока не известно были ли определены все возможные цепи передачи заболевания.

Напомним, новые случаи заражения лихорадкой Эбола были обнаружены в Демократической Республике Конго, в провинции Северное Киву в начале августа.

Как сообщал УРА-Информ, сообщалось о 78 случаях заболевания вирусом Эбола. Из них 51 был подтвержден и 27 обозначены как вероятные.


Поделиться
Читайте также:
 
В Генуе завершили спасательную операцию после обрушения моста В Запорожье горело предприятие переработке резины - ФОТО, ВИДЕО В Виннице горела тюрьма - ФОТО Минобороны начало разбирательство причин въехал в бизнес-центр на Подоле "Бука"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив