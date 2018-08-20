В Конго подтвердили 63 случая заболевания вирусом Эбола

Всего зарегистрировали 90 случаев заболевания, из них 63 подтверждены лабораторно и 27 вероятные. Как сообщает в воскресенье, 19 августа, AFP, также зафиксировано 49 смертельных случаев от геморрагической лихорадки.

По данным министерства здравоохранения, установлено 2157 человек, которые, возможно имели контакт с вирусом.

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что количество случаев заболевания Эбола возрастет. По словам представителя ВОЗ Тарика Ясаревича, пока не известно были ли определены все возможные цепи передачи заболевания.

Напомним, новые случаи заражения лихорадкой Эбола были обнаружены в Демократической Республике Конго, в провинции Северное Киву в начале августа.

Как сообщал УРА-Информ, сообщалось о 78 случаях заболевания вирусом Эбола. Из них 51 был подтвержден и 27 обозначены как вероятные.