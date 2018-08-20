В День Независимости пограничники будут усиленно мониторить границу

Об этом сообщает "УНИАН".

Отмечается, что меры безопасности будут осуществляться на пунктах пропуска на государственном рубеже, в контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях и на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым.

К проверкам будут привлечены кинологи со служебными собаками для того, чтобы выявить незаконное перемещение оружия и взрывчатых веществ. Также будет осуществляться тщательная проверка документов лиц и транспортных средств, которые будут вблизи границы.

Как сообщал "УРА-Информ", в Закарпатской области стражи границы Мукачевского отряда заметили контрабанду крупной партии сигарет в Венгрию. Был замечен трактор с прицепом, который двигался в сторону границы. Когда сотрудники полиции хотели остановить транспортное средство, водитель совершил резкий разворот и решил скрыться. Во время преследования прицеп перевернулся в кювет, а водитель, отцепив прицеп, сбежал.