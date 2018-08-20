Украинцы требуют вернуть Роттердам +, отмена формулы ведёт к повышению тарифов в три раза

Конкурентный рынок электроэнергии имеет много преимуществ, но с его внедрением тарифы на электроэнергию для потребителей вырастут, заявили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" эксперты Института энергетических стратегий, пишут "Українські новини".

Соучредитель института Юрий Корольчук считает, что введение новых правил – закономерное, но "социально чувствительное" решение, так как государство прекращает административное сдерживание тарифов.

"Рынок сформирует объективные рыночные цены на электроэнергию, и они на первом этапе будут несколько выше существующих, рассчитанных по формуле "Роттердам плюс", – отметил он. – Формула выполнила свою роль временного механизма ценообразования на электроэнергию, призванного смягчить для потребителей переход к рыночным тарифам. Отныне в Украине, как и повсеместно в Европе, тарифы будут определяться не отраслевым регулятором по квазирыночным формулам, а реальным спросом и предложением".

Сопредседатель организации Дмитрий Марунич рассказал, как, по предварительным расчетам, вырастут тарифы. "При биржевой торговле цена электроэнергии для всех категорий потребителей вырастет. Для промышленных потребителей рост в зависимости от класса напряжения составит 28-36% при существующих затратах на производство. Для населения рост будет троекратным", - считает он.

Формула ценообразования на электроэнергию "Роттердам плюс" может быть упразднена после заседания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назначенного на 23 августа.

Такой вывод делает агентство " Українські новини" из проекта постановления, который обнародован на официальном сайте НКРЭКУ . 13 апреля Верховная Рада поддержала закон о рынке электроэнергии. Он предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

В 2016 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Формула "Роттердам плюс" включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен), плюс доставку в украинский порт.

В Украине формульное ценообразование действует для всех видов энергоносителей: в случае поставок природного газа действует формула "Дюссельдорф плюс" (цена хаба NCG + доставка к хабу в Словакии + доставка в Украину), для нефти используются котировки "Platts плюс премия".