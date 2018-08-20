Украинцам советуют держаться от Индии подальше

Как сказано на официальной страничке в Facebook Министерства иностранных дел Украины, наиболее кризисная ситуация на данный момент сложилась в штате Керала. Вместе с тем в ведомстве не советуют посещать также Карнатаку, Гоа, Мадхья Прадеш и Химачал-Прадеш.

Тем, кто планирует в ближайшее время путешествие в Индию, стоит внимательно следить за новостями и узнать, какая ситуация в выбранном регионе.

Как сообщал "УРА-Информ", уже какие сутки юг Индии страдает из-за рекордно сильных муссонных ливней. Как сообщают местные СМИ, число пострадавших превысило 400 человек. В штате Керала, наиболее пострадавшего от паводков, во временных лагерях размещены более 700 тыс. человек.