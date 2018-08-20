Порошенко примет участие в военном параде ко Дню Независимости в Киеве

Как сообщает сайт главы государства, президент будет участвовать в "Параде войск" на центральной площади Киева - Майдане Независимости.

Отмечается, что в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц военной техники. Кроме того, будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.

Также участие в параде подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, а также, как ожидается, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на военном параде в Киеве ко Дню Независимости Украины примут участие военнослужащие Почетного гвардии Национальной армии Молдовы. Отмечается, что колонну военнослужащих Почетного гвардии Национальной армии, вместе с представителями Вооруженных сил еще 15 стран примут участие в параде в Киеве, возглавит майор Василе Ожога.