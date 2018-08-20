Климатологи прогнозируют исчезновение лесов в Украине

Об этом рассказала член межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

И хотя количество осадков, выпадающих в нашей стране за год, останется примерно на нынешнем уровне, основная их часть будет приходиться на зиму и весну.

По ее словам, летом увеличится вероятность засух, и одновременно возрастет количество кратковременных, но очень интенсивных дождей.

Леса Украины в связи с глобальным потеплением ждет вымирание. К концу нынешнего века сосны сохранятся разве что в Карпатах, а зона лесов отодвинется в Беларусь.

Как сообщал "УРА-Информ", украинские таможенники задержали на таможенном пункте пропуска Краковец грузовик с древесиной. В нем оказалась ценная древесина, запрещенная к экспорту.