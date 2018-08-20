20:15 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Европейские журналисты требует освободить Асеева из плена боевиков "ДНР"

Европейская федерация журналистов призвала боевиков так называемой "Донецкой народной республики"освободить донецкого журналиста и блогера Станислава Асеева.

Европейские журналисты требует освободить Асеева из плена боевиков

Как сказано в заявлении организации, опубликованном в понедельник 20 августа, Асеева показали в эфире российского канала, где он признается, что работал на украинскую разведку.

Возникают опасения, что Асеева, которого незаконно поместили в тюрьму в Донецке больше года назад, заставили признаться в шпионаже, - говорится в сообщении.

Также организация привела заявление бывшего депутата и друга Асеева Егора Фирсова, который также уверен, что боевики выбили признание с журналиста.

Европейская федерация журналистов сегодня повторила свой призыв о немедленном освобождении журналиста, - отмечается в заявлении.

Напомним, группа Конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала террористов на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.

Как сообщал УРА-Информ, освобождение Асеева требовал также представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Дезир.


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