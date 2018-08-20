Боевики за сутки 20 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

Вместе с тем тяжелое вооружение противник не применял. Потерь среди украинских военных нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на отдельных направлениях - из вооружения БМП.

Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Катериновки, Луганского, Пивденного, Железного, Зайцевого, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Также вблизи Катериновки противник применил вооружения БМП.

В течение текущих суток, 20 августа, боевики из гранатометов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Широкино и Лебединское.

По данным украинской разведки, двое оккупантов получили ранения.

Напомним, боевики в воскресенье, 19 августа, дважды нарушили режим прекращения огня. Начиная с семи часов утра и до шести часов вечера противник не применял тяжелое оружие. Потерь среди наших военнослужащих нет.