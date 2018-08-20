08:59 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики за сутки 20 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

За прошедшие сутки, 19 августа, боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Боевики за сутки 20 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

Вместе с тем тяжелое вооружение противник не применял. Потерь среди украинских военных нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на отдельных направлениях - из вооружения БМП.

Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Катериновки, Луганского, Пивденного, Железного, Зайцевого, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Также вблизи Катериновки противник применил вооружения БМП.

В течение текущих суток, 20 августа, боевики из гранатометов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Широкино и Лебединское.

По данным украинской разведки, двое оккупантов получили ранения.

Напомним, боевики в воскресенье, 19 августа, дважды нарушили режим прекращения огня. Начиная с семи часов утра и до шести часов вечера противник не применял тяжелое оружие. Потерь среди наших военнослужащих нет.


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