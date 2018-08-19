В Средиземном море затерялся грузинский танкер

Сообщается, что последний раз капитан судна выходил на связь 14 августа, находясь у берегов Северной Африки, с тех пор установить связь с судном или кем-то из членов экипажа не удавалось. Танкер ходит по дфлагом Панамы.

Заместитель главы консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди выдвинул версию о захвате судна, так как оно следовало в район Гвинейского залива, который довольно слабо охраняется береговой охраной, а потому корабль мог стать жертвой нападения пиратов.

На данный момент расследованием исчезновения занимается грецкая судостроительная компания Lotus Shipping, выйти на связь с пиратами также не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно В Японском море на борту нефтяного танкера произошел пожар.