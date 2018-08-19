В Одессе прошел "Марш Равенства"

Во время мероприятия силовиков было около восьмисот человек, это примерно раза в три болбше, чем самих участников "марша". Выход на бульвар у Дюка был перекрыт - там правые радикалы собирались помешать параду, поэтому был поставлен забор, за которым стояли полицейские сотрудники Национальной гвардии Украины.

Перед маршем правоохранители задержали двух человек, которые пытались спровоцировать столкновения в рядах активистов. С некоторым опозданием парад стартовал, в колонне шли около ста человек. Митингующие держали в руках 20-метровый радужный флаг и скандировали лозунги о гражданских правах, толерантности и евроинтеграции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 17 июня в 9 утра в Киеве возле Дома учителя стартовал Марша Равенства против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества и людей с ограниченными физическими возможностями.