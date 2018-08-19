11:53 19.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201669:roman

В Одессе прошел "Марш Равенства"

Вчера, 18 августа, центральными улицами Одессы прошел "Марш Равенства". Об этом передает odessamedia.net.

В Одессе прошел

Во время мероприятия силовиков было около восьмисот человек, это примерно раза в три болбше, чем самих участников "марша". Выход на бульвар у Дюка был перекрыт - там правые радикалы собирались помешать параду, поэтому был поставлен забор, за которым стояли полицейские сотрудники Национальной гвардии Украины.

Перед маршем правоохранители задержали двух человек, которые пытались спровоцировать столкновения в рядах активистов. С некоторым опозданием парад стартовал, в колонне шли около ста человек. Митингующие держали в руках 20-метровый радужный флаг и скандировали лозунги о гражданских правах, толерантности и евроинтеграции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 17 июня в 9 утра в Киеве возле Дома учителя стартовал Марша Равенства против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества и людей с ограниченными физическими возможностями. 


Поделиться
Читайте также:
 
Сегодня в Украине отмечается Преображение Господне Центр Киева полностью оказался под водой - ФОТО Смотреть на военный парад на Крещатике приедут представители 18 стран Евросоюза "Разговаривали дольше обычного": Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив