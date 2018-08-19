21:32 19.08.2018 | Общество | Новости
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,2 баллов

В Индонезии в воскресенье, 19 августа, произошло сильное землетрясение.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,2 баллов

Его магнитуда составила 7,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Геологической службы Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло

в 124 километрах от популярного у туристов острова Ломбок.

Эпицентр подземных толчков находился в море на очень небольшой глубине, а именно в один километр. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что угрозы возникновения цунами нет.

Агентство отмечает, что это было второе землетрясение за воскресенье, 19 августа, которое произошло в районе Ломбока. Так, остров потрясли подземные толчки магнитудой 6,3.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 августа сообщалось, что число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 436 человек. Более 1,3 тысяч человек получили ранения, половина из которых тяжелые, указывают официальные представители. Наибольшее число жертв зарегистрировано на севере острова.


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