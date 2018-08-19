09:56 19.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столицу сегодня накроют проливные ливни

Сегодня, 19 августа по всей территории страны ожидается дождливая погода. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Столицу сегодня накроют проливные ливни

На западе страны в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум составит до 24-28 градусов выше нуля.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ожидаются крупные осадки. Жителям этих регионов синоптики рекомендуют закрыть окна, держаться подальше от ЛЭП, не парковать машины вблизи деревьев.

На юге Украине жарко - до 30-32 градусов с плюсом, осадков не ожидается, температура воды в Черном море составит 15-17 градусов, в Азовском - 16-18.  

На востоке страны в Донецкой и Луганской областях температура воздуха составит 25-27 градусов, ночью, вероятно, пройдут дожди.

Сегодня днем в Киеве пройдут кратковременные дожди, днем ожидается гроза, возможны подтопления. Кроме того, в Киеве местами возможен град и шквалы. Весь день в Киеве будет облачным. Ночью пошел дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики предупреждают украинцев о неустойчивых погодных условиях 18 и 19 августа. 


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