Солнечная система полна "водяных" экзопланет

Ведущий исследователь доктор Ли Цзэн из Гарвардского университета считает, что около 35 процентов всех известных экзопланет, которые больше Земли, должны быть богаты водой. Эти водные миры, вероятно, сформировались так же, как и ядра гигантских планет (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун).

На сегодняшний день, большинство из 4000 подтвержденных экзопланет, обнаруженных на сегодняшний день, попадает в две категории размеров: планеты с радиусом в 1,5 земного и планеты с радиусом в 2,5 земного.

Космическая миссия TESS, как отмечает сам Цзэн, найдет еще больше таковых, при помощи наземной спектроскопии, а это может позволить больше узнать о реальной природе этих планет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно команда американского астронома Скотта Шеппарда открыла десять новых спутников у крупнейшей планеты Солнечной системы - Юпитера.