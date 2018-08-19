Сегодня в Украине отмечается Преображение Господне

Традиция этого праздника на территории этнического проживания украинцев имеет давние корни.

Когда правоверные крестьяне до этого дня не ели фруктов, потому что это считалось грехом. Вернувшись из церкви, семья, конечно, торжественно садилась за стол и разговлялись: ели яблоки с медом и запивали виноградным или яблоневым вином - "чтобы фрукты родила".

В средней полосе Украины от этого дня уже могут начинаться заморозки, а потому и говорят: «Пришел Спас, держи рукавицы про запас!»

Существует легенда, что Спас - это продолжение Великого поста. Вот почему за народном верованиям в спасовку надо так же поститься, как и в Великий пост.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее, 14 августа православные христиане отмечают первый из трех Спасов - Медовый Маковей).