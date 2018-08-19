00:00 19.08.2018 | Общество | Новости
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NASA показало первые снимки cеверного сияния в открытом космосе

Амеркианское космическое агентство NASA впервые в истории максимально блидко подобралось к процессу рождения северного сияния. Об этом передает пресс-служба ведомства.

NASA показало первые снимки cеверного сияния в открытом космосе

Космический феномен запечатлел астронавт Александр Герст, находясь на борту Международной космической станции. На своей странице в Twitter он дал небольшой комментарий по поводу увиденного: "Сногсшибательно - каждый раз, когда видишь это. Интересно, о чем раньше думали исследователи, которые впервые увидели сияние и ни разу до того о нем не слышали".

Стоит отметить, что северное сияние это свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, которое возникает при взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра. Подобный феномен в космосе наблюдается в основном в высоких широтах обоих полушарий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Марсе после пылевого шторма пропал марсоход Opportunity. По информации издания, вездеход был застигнут бурей, когда находился в Долине Настойчивости. 


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