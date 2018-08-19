На Донбассе задержали 15-летнего боевика

В официальном уведомлении говорится, что сотрудники военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с работниками Бахмутского отдела Нацполиции в числе других разоблачили и задержали участника "ДНР ", которому на момент совершения преступления было 15 лет.

Задержанным оказался житель Донецкой области, который под влиянием пророссийской пропаганды и обещаний получения материальной выгоды, добровольно присоединился к НЗФ "ДНР". Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту и патрулировал улицы города Часов Яр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в 50 километрах от Донецка.