"Кошки против собак": кого больше предпочитают держать дома американцы

Более 60 процентов американских граждан признались, что чаще отдают предпочтение котам, нежели собакам. Так, в 2017 году в Америке в целом числилось 95,6 млн домашних котов, как породистых, так и одомашненных. В США на сегодняшний день каждый третий американец владеет собакой, их общее количество по стране составляет 89,7 млн особей.

В 2018 году, согласно опубликованной информации, по стране прокатился "собачий бум". Американские молодые семьи все активнее заводят домашних животных: количество домашних собак за последний год увеличилось на 11,9 млн, котов же стало больше лишь на 12 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Вене полицейским собакам выдали специальные ботинки на лапы для защиты от жары.