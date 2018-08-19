Американские предприниматели предложили хранить останки умерших в космосе

Компании предлагают своему клиенту следующую опцию: специальные сотрудники заберут ваши останки, поместят их к капсуле, которая затем будет прикреплена к чему-то наподобие стратостата, а затем отправит все это прямо в небо. Когда капсула достигнет высоты около 30 километров, она автоматически уничтожиться, а останки умершего навсегда будут дрейфовать космическим пространством.

Стоимость экзотической услуги составляет от 7000 до 10000 долларов, включая гроб, церемонию, могильный камень и другие расходы.

В компании считают, что процедуры кремации стоят гораздо меньше – всего несколько тысяч. Учитывая все вышесказанное, цены на новые услуги не так уж плохи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно NASA показало первые снимки северного сияния в открытом космосе.