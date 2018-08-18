Землю к 2050 году накроет "общемировая жажда"

Исследователи подсчитали, что совсем скоро каждая капля пресной воды будет на вес золота. В итоге всем нам придется принимать очень непростые решения тех или иных вопросов.

Ученые уверены, что рост населения и климатические изменения нарушит баланс между соотношением количества проживающих на планете людей и конечным объемом доступных запасов воды, который на данный момент предоставляет нам планета Земля.

"Это одна из самых крупных проблем, с которой предстоит столкнуться человечеству, живущему в мире высокой индустриализации и глобализации", - говорится в специальном отчете ООН, опубликованном в июле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в ООН спрогнозировали сколько жителей останется в Украине к 2050 году.