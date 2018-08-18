02:00 18.08.2018 | Общество | Новости
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Землю к 2050 году накроет "общемировая жажда"

Более двух миллиардов человек из 7,6-миллиардного населения Земли к 2050 году могут столкнуться с катастрофической нехваткой пресной воды. Об этом передает Reviews of Geophysics.

Землю к 2050 году накроет

Исследователи подсчитали, что совсем скоро каждая капля пресной воды будет на вес золота. В итоге всем нам придется принимать очень непростые решения тех или иных вопросов.

Ученые уверены, что рост населения и климатические изменения нарушит баланс между соотношением количества проживающих на планете людей и конечным объемом доступных запасов воды, который на данный момент предоставляет нам планета Земля.

"Это одна из самых крупных проблем, с которой предстоит столкнуться человечеству, живущему в мире высокой индустриализации и глобализации", - говорится в специальном отчете ООН, опубликованном в июле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в ООН спрогнозировали сколько жителей останется в Украине к 2050 году. 


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