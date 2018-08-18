В Украине сохраняется высокий уровень сиуцидальности среди подростков и детей

Это объясняется, в первую очередь, тяжёлыми жизненными ситуациями, с которыми сталкиваются дети из неполноценных семей или интернатов. Более 60 процентов всех случаев связаны с лицами недостригшими 18-летнего возраста.

"За семь месяцев этого года были осуществлены 156 попыток суицидов, из них - 58 доведены до конца и несовершеннолетние погибли. В течение лета - 6 суицидов", - отметил Аброськин.

Напомним, в марте этого года в Украине вступил в силу закон об ответственности за доведение до самоубийства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина входит в печальную десятку стран с наибольшим количеством смертности среди младенцев до 1 года.