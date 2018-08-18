09:53 18.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине на выходных ожидаются дожди с грозами

Сегодня, 18 августа по всей территории страны ожидается жаркая, но пасмерная погода с дождями. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

В Украине на выходных ожидаются дожди с грозами

На западе страны в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум составит до 25-27 градусов с плюсом. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до отметки в 27-28 градусов тепла. 

На юге Украине тоже будет жарко - до 30-32 градусов с плюсом, температура воды в Черном море составит 15-16 градусов, в Азовском - 17-18.    

Кроме, того сегодня на севере, западе, а также в Черкасской, Полтавской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами пройдет град. Кроме того, местами ожидаются шквалы 15-24 м/с.

Облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Вечером ожидается дождь c грозой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на юге и востоке Украины в пятницу, 17 августа, было жарко и сухо, в остальных регионах - дожди и грозы


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