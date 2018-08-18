"Укрзализныця" срывает весеннюю посевную кампанию, - Ostchem - ФОТО

17 августа руководители трех азотных предприятия Группы Ostchem — Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкий "Азот" обратились с открытыми письмами к премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию и недопустить срыва осенней посевной кампании и возможной остановки трех из шести украинских предприятий-производителей азотных удобрений. В распоряжении редакции есть копия одного из данных писем, адресованное премьер-министру.

"В последнее время наши предприятия все чаще страдают от несвоевременного и/или неполного поступления заказанных полувагонов, стабильность подачи которых прямо влияет на своевременность доставки удобрений заказчикам, а также на риски приостановки (замедления) производства, что приводит к автоматическому подорожанию продукции", — говорится в письме к Кравцову.

В данный момент суточная потребность предприятий в полувагонах — 20 единиц для каждого из 3 заводов.

"Учитывая особую важность успешности аграрной отрасли Украины, результаты работы которой влияют на экономику страны, обращаемся к вам, уважаемый Владимир Борисович, с просьбой взять под особый контроль вопрос о полноте и своевременности выполнения заявок на предоставления вагонов от наших предприятий-производителей минеральных удобрений", — говорится в письме директоров к премьеру.

В письмах подчеркивается, что предприятия Ostchem осознают свою ответственность перед украинскими аграриями и перед страной в целом и изыскивает возможности поддерживать работоспособность предприятий и производить минудобрения в условиях постоянного роста стоимости сырья и энергоресурсов.

Холдинг Оstchem объединяет предприятия азотной химии Group DF. Group DF — диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в странах Европы и Азии. Основатель и собственник Group DF — бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Источник: ukrrudprom.ua