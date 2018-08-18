Трамп хочет, чтобы в Афганистане служили "солдаты удачи"

Сообщается, что из-за отсутствия значительного прогресса в реализации нынешней стратегии США в Афганистане, Трамп вынужден выбирать иную стратегию отстаивания "американских интересов" в Центральной Азии. Он не желает быть тем президентов, вроде Обамы, который проигрывает в своих геополитических проектах.

План размещения в Афганистане частных наемников может быстро вступить официального рассмотрение Пентагона, но его категорически не поддерживают ни Майк Помпео, ни Джеймс Мэттис.

Напомним, сейчас в Афганистане работают около 8,4 тысяч военнослужащих США и около пяти тысяч военнослужащих из других стран НАТО и стран-партнеров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент США Донал Трамп д заявил, что Соединенные штаты будут бороться з террористами "Исламского государства" до победного конца.