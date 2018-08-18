03:00 18.08.2018 | Общество | Новости
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Таиландским школьникам запретили целоваться

Школьникам и школьницам в Таиланде запретили проявлять романтические чувства друг к другу на публике. Об этом передает The Nation.

Таиландским школьникам запретили целоваться

Согласно новым "Правилам поведения учащихся", целоваться, обнимать и ласкать друг друга в школе, особенно во время учебного времени, строго воспрещается. 

Кроме того, обычный поцелуй в щеку или дружеские объятия должны расцениваться как неуместное поведение, учителя обязаны будут сделать выговор, или даже привлечь родителей ребенка. Учащиеся также должны обратить особое внимание на соблюдение мер в День святого Валентина и прочих праздников, связанных с романтической тематикой.

Ученикам также запрещено собираться в группы более 6 человек, что, по мнению руководства школ, может привести к нарушению общественного порядка, также есть вероятность массовых драк, соперничающих друг с другом учащихся.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в  Таиланде от наводнения пострадали свыше 70 тысяч человек. 


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