Таиландским школьникам запретили целоваться

Школьникам и школьницам в Таиланде запретили проявлять романтические чувства друг к другу на публике. Об этом передает The Nation.
Согласно новым "Правилам поведения учащихся", целоваться, обнимать и ласкать друг друга в школе, особенно во время учебного времени, строго воспрещается.
Кроме того, обычный поцелуй в щеку или дружеские объятия должны расцениваться как неуместное поведение, учителя обязаны будут сделать выговор, или даже привлечь родителей ребенка. Учащиеся также должны обратить особое внимание на соблюдение мер в День святого Валентина и прочих праздников, связанных с романтической тематикой.
Ученикам также запрещено собираться в группы более 6 человек, что, по мнению руководства школ, может привести к нарушению общественного порядка, также есть вероятность массовых драк, соперничающих друг с другом учащихся.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Таиланде от наводнения пострадали свыше 70 тысяч человек.