21:00 18.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201651:roman

Стало известно, сколько будут платить украинцы за коммунальные услуги в 2019 году

Уже с 2019 года в Украине вводят абонплату на тепло, горячую и холодную воду. Об этом говорится в новом законе "О жилищно-коммунальных услугах". 

Стало известно, сколько будут платить украинцы за коммунальные услуги в 2019 году

Отныне, даже если вы не пользуетесь услугой, придется ежемесячно вносить абонентскую плату. Украинцам придется привыкать к новым правилам оплаты коммунальных услуг. 

С 2019 года украинцы самостоятельно будет оплачивать услуги по счетчику. Таким образом, платежка будет состоять из двух составляющих: постоянной (абонплата) и переменной (объем использованной услуги по счетчику). А если, например, летом отоплением украинцы не пользуются, вносить абонплату за него все равно придется.

В Кабмине считают, что подобные реформы позволят Украине постепенно побороть монополию на рынке ЖКУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно В Киеве вступили в силу новые тарифы на свет, воду и тепло. Их утвердила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. 


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