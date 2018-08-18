Стало известно, сколько будут платить украинцы за коммунальные услуги в 2019 году

Отныне, даже если вы не пользуетесь услугой, придется ежемесячно вносить абонентскую плату. Украинцам придется привыкать к новым правилам оплаты коммунальных услуг.

С 2019 года украинцы самостоятельно будет оплачивать услуги по счетчику. Таким образом, платежка будет состоять из двух составляющих: постоянной (абонплата) и переменной (объем использованной услуги по счетчику). А если, например, летом отоплением украинцы не пользуются, вносить абонплату за него все равно придется.

В Кабмине считают, что подобные реформы позволят Украине постепенно побороть монополию на рынке ЖКУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно В Киеве вступили в силу новые тарифы на свет, воду и тепло. Их утвердила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.