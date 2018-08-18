Путина на свадьбе не ждали: российский президент опоздал на свадьбу главы австрийского МИДа - ФОТО

Российский президент вместе со своей охраной и внушительным эскортом добирался до мероприятия на вертолете. Церемония обмена кольцами молодоженов состоялась в 14:00 по местному времени, однако Путин прибыл около 14:08.

Он успел поздравить Кнайсль и даже станцевал с ней после церемонии бракосочетания, а затем, даже не присев за стол, отправился на рабочую встречу с канцлером Германии Ангелойц Меркель. Тоже, кстати, на вертолете.

Путин, по старой традиции, подарил Кнайсль букет цветов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин приготовил для главы МИД Австрии Карин Кнайсль особый свадебный подарок.