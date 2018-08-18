Каталония вскоре может стать полноценной республикой

В своей пламенной речи, приуроченной годовщине терактов в Барселоне и Камбрилсе, Торра предложил бороться с терроризмом своими силами. Однако, это будет невозможно, если Мадрид будет продолжать преследовать сторонников каталонской автономии и суверенитета.

"Если нынешняя республика неспособна защитить интересы Каталонии, то нам придется создать свою собственную", - подчеркнул каталонский глава.

Чиновник также принял участие в митинге у каталонской тюрьмы, куда на время судебных разбирательств по делу, связанному с сепаратистским референдумом. За решеткой находится соратник Тораа - Жоаким Форн.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассказал о своих ближайших политических планах.