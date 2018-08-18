12:19 18.08.2018 | Политика | Новости
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Каталония вскоре может стать полноценной республикой

Нынешний рулевой женералитета Каталонии Хоаким Торра заявил, что будет добиваться от Мадрида создания собственной республики. Об этом передает El Mundo.

Каталония вскоре может стать полноценной республикой

В своей пламенной речи, приуроченной годовщине терактов в Барселоне и Камбрилсе, Торра предложил бороться с терроризмом своими силами. Однако, это будет невозможно, если Мадрид будет продолжать преследовать сторонников каталонской автономии и суверенитета.

"Если нынешняя республика неспособна защитить интересы Каталонии, то нам придется создать свою собственную", - подчеркнул каталонский глава.

Чиновник также принял участие в митинге у каталонской тюрьмы, куда на время судебных разбирательств по делу, связанному с сепаратистским референдумом. За решеткой находится соратник Тораа - Жоаким Форн. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассказал о своих ближайших политических планах. 


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