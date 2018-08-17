Виски не желаете? В Шотландии выставили на торги самую дорогую бутылку виски – ФОТО

Как сообщается на сайте аукциона, напиток предварительно оценен в 700-900 тысяч фунтов, а это более 1,1 млн долларов.

На бутылке особая этикетка, созданная итальянским художником поп-арта Валерио Адами. Виски было разлито в 12 бутылок в 1986 году и на данный момент неизвестно, сколько из них сохранилось. Есть данные, что одна бутылка могла быть уничтожена в результате землетрясения в Японии в 2011 году. Еще одну могли откупорить и выпить.

Нынешний раритет был куплен продавцом в 1994 году прямо на вискарне Macallan. Сумма этой сделки не оглашалась.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки пройдет ежегодный благотворительный винный аукцион в городе Дестин штата Флорида. Событие пройдет в резиденции Гранд Бульвар. Целью аукциона уже тринадцать лет как является сбор материальных средств для местных благотворительных организаций.