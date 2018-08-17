11:41 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "Укрзализныци" подсчитали сколько аварий произошло в 2018 на ж/д путях и переездах

С начала 2018 года на железнодорожных путях "Укрзализныци" за 7 месяцев 2018 года из-за неосторожности и нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения произошло 44 случая ДТП.

В

Как сообщает пресс-службы УЗ, около 39 ДТП произошло на переездах и 5 на колеях вне переездом.

Так, в результате несчастных случаев погибло около десяти человек и еще 21 были травмированы.

В частности, вчера, 16 августа, на железнодорожных путях и переездах водители спровоцировали два дорожно-транспортных происшествия, одно из них - смертельное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на одном из железнодорожных переездов загорелся товарный поезд с древесиной. Сообщается, что на станции "Привокзальная" загорелся груженный древесными колодами вагон. Спасатели, по прибытии на место происшествия, устранили угрозу переброса пламени на рядом расположенную цистерну с горюче-смазочными материалами.


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