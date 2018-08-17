20:55 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине уменьшилась смертность среди младенцев

Украина входит в печальную десятку стран с наибольшим количеством смертности среди младенцев до 1 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В Украине уменьшилась смертность среди младенцев

Согласно опубликованной информации, за 6 месяцев 2018 года количество умерших детей в возрасте до 12 месяцев года составило 1 279 человек, что на 8 процентов меньше, чем за 2017 года - 1 362 младенца.

Стоит отметить, что в I полугодии этого года в Украине родилось лишь 164 287 детей на 10 млн биологически активное население. В I полугодии 2017 года этот показатель составлял 176 821 детей.

Напомним, что численность населения в Украине сократилась на 85,7 тыс. человек и на 1 мая составила 42,3 млн человек, официальная перепись населения будет проводиться лишь в 2020 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине число умерших на конец апреля 2018 года превышает число рожденных почти в два раза. 


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