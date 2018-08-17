03:00 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине пройдет акция "Сфотографируй уставший мост"

Общественная организация "АвтоЕвроСила" запустила флешмоб в Украине "Сфотографируй уставший мост". Об этом сообщили представители организации.

В Украине пройдет акция

Организаторы акции пояснили, что "Сфотографируй "уставший мост" предусматривает фотографии мостов, которые нуждаются в ремонте.

По мнению сообщества, традиционным для украинских чиновников является не создание комиссии для заблаговременного выявления аварийных объектов и их капитального ремонта, а создание комиссии по расследованию причин катастрофы, которая уже произошла.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", одна из оставшихся опор обвалившегося в Генуе моста трескается и также может упасть. Она находится прямо между жилыми домами, жителей которых вчера эвакуировали. Большинство из них провели ночь в гуманитарном центре, подготовленном местными властями.


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