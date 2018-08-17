21:37 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине хотят полностью избавиться от лекарств российского производства - ФОТО

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками опубликовала список 40 запрещенных на территории страны лекарств, которые импортируются из России. 

В Украине хотят полностью избавиться от лекарств российского производства - ФОТО

Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Новая волна запретов связана с нарушением требований законодательства со стороны продавцов российских лекарственных средств. Отечественным аптекарям необходимо в кратчайшие сроки списать или уничтожить препарат, иначе им будет грозить денежный штраф во время проведения проверки, и в случае обнаружения запрещенного лекарства.

В списке забаненых лекарств также оказались препараты украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.

 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине временно запретили применение и продажу таблеток для диабетиков индийского производства. 


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