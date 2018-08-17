В Украине будет действовать запрет на автобусы без ремней безопасности

Об этом во время пресс-конфереции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По мнению чиновника, Минифраструктуры разработало проект постановления о внесении изменений в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.

Так как, наиболее частой причиной ДТП являются автобусы, которые были переоборудованы из грузовых автомобилей. Также автобусы без ремней безопасности.

Омелян утверждает, что изменения будут поступать в три этапа, поэтому перевозчики смогут заменить автобусы на качественные.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", с начала 2018 года на железнодорожных путях "Укрзализныци" за 7 месяцев 2018 года из-за неосторожности и нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения произошло 44 случая ДТП.