В Ровенской области на свадьбе отравилось 13 человек

Потерпевшие обратились с плохим самочувствием в местную больницу. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, в четверг, 16 августа, в полицию поступило сообщение о вспышке инфекции после празднования свадьбы в одном из кафе села Дружба.

После свадьбы в местную больницу обратилось тринадцать человек, среди которых девять взрослых и четверо детей.

Врачи установили диагноз у всех пищевую токсикоинфекцию и сальмонеллеоз. У пяти среди госпитализированных состояние средней тяжести, у остальных - легкое. Угрозы жизни пациентов нет, - заверили в полиции.

Правоохранители по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением открыли уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове полиция проводит проверки по установлению места приобретения некачественной рыбы. В частности, было установлено два случая заболевания людей с подозрением на ботулизм: 14 августа в реанимацию были госпитализированы двое членов одной семьи. 42-летний харьковчанин умер в больнице, его 49-летняя жена находится в стабильном тяжелом состоянии под наблюдением медиков.