В Польшу пытались вывезти 20 тонн ценной древесины - ФОТО

Украинские таможенники в пятницу утром, 17 августа, задержали на таможенном пункте пропуска Краковец грузовик с древесиной.

В нем оказалась ценная древесина, запрещенная к экспорту. Как сообщил на своей страничке в Facebook руководитель Государственной фискальной служба Мирослав Продан, таможенники задержали грузовик с брусками и кольями. Согласно декларации, автомобиль перевозил в Польшу более 20 тонн товара из обычной древесины стоимостью 8,6 тысяч евро.

Вместе с тем у таможенников возникли подозрения в фальсификации данных о грузе, и экспертиза в итоге показала, что продукция в грузовике изготовлена из акации – дерева, которое относится к ценным и редким породам, экспорт которых запрещен.

Продан заверил, что ГФС и дальше будет тщательно проверять каждый автомобиль с древесиной и "запрещенные к экспорту лесоматериалы не пройдут".

Напомним, как сообща УРА-Информ, в июле Верховная Рада приняла закон №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов.